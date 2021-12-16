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Задача каждого верующего, чтобы Свет Христов, просветляющий человека через соблюдение заповедей Божьих и участие в литургии, стал путем ко спасению души.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко) рассказал для проекта «Тайны богослужения».

Священник рассказал о первом антифоне, который миряне слышат на литургии, переступив порог храма, – «Благослови, душа моя, Господа» – и о втором антифоне, усиливающем символику первого и придающего ему смысловую нагрузку словами «Хвали, душа моя, Господа».

«Антифоны указывают нам тот драгоценный путь, как стать блаженными, как стать теми, кто подражает Царству Божьему, и одновременно демонстрируют нам, что войти в Царство Небесное мы можем не только символически во время богослужения, но действительно стать его наследниками, имея перед собой слова Господни и пример святых, которых чествуем в тропарях», - отметил иеромонах Митрофан.

 

Священник рассказал об особенностях и символических смыслах антифонов изобразительных, праздничных и ежедневных, которым верующие часто не уделяют должного внимания, но в которых для звучит важный призыв - славить Господа и благодарить Его за все.

«Антифоны для нас являются «приглашением» в храм Божий, является исповеданием того, что, заходя в церковь, мы входим в пространство Священного Писания, в пространство Царства Божьего, где мы, собственно, соединяемся со Христом, – подчеркнул иеромонах Митрофан. – И задача каждого из нас в том, чтобы Свет Христов, просветляющий человека через соблюдение заповедей Божьих и подражания Христу, в нашем участии в литургии и принятии Евхаристии стал нашим Светом. Мы должны ответить своей жизнью на призыв нам, христианам, следующим за Христом, мы должны быть светом этого мира».

 

 

 
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