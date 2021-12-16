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ДТЭК «Энерго» встречает сразу два судна класса «Панамакс» с импортным углем. Первое судно из 55 тыс. т угля происхождением из Колумбии причалило в порт «ТИС» сегодня в 13:30. Второе из 76 тыс. т топлива из США будет швартоваться в порту «Южный» ночью, сообщили в пресс-службе компании.

Новые партии топлива в ближайшее время будут пополнены запасами на складах ТЭС компании.

«ДТЭК Энерго продолжает активно снабжать углем энергосистему Украины. Вдобавок к двум «Панамаксам» с импортным углем, которые уже прибыли и почти полностью отгружены на украинские ТЭС, мы встречаем еще два судна с топливом из США и Колумбии. Общий объем новых судовых поставок – 131 тысяча тонн. С другой стороны мы заботимся о собственной добыче. На некоторых шахтах уже в начале декабря досрочно выполнили годовой план добычи угля и продолжаем максимально его наращивать. Украина будет со светом и теплом!» – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В настоящее время ДТЭК Энерго договорилась об импорте в Украину 8 судовых партий с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. т. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС «Центрэнерго», прибыло в Украину 20 ноября. Второй «Панамакс», для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыл 5 декабря.

В ноябре компания импортировала 100 тыс. т угля. За последние три месяца ДТЭК Энерго было импортировано 455 тыс. т топлива. Для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн т импортного топлива. Также только в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли около 1,5 млн т угля марки «Г».
ForUm

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