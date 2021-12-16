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Посещение храма - это духовный фундамент, без чего человек не может назвать себя полноценным христианином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«В любом серьезном деле всегда присутствует элемент самопринуждения. Спасение души - это очень важное и ответственное дело. Бывает так, что человек долго посещает храм, читает одни и те же молитвы, и ему в какой-то момент приходит соблазн, что я все это уже знаю: и молитвы напамять, и в храме часто бываю, и там происходит одно и тоже, и может, не так важно посещать храм регулярно... Эти соблазны приходят, безусловно, каждому человеку. Бес искушает всех и всегда», - отметил отец Нестор.

Священник призвал задуматься, что регулярное посещение храма и молитву можно сравнить с дыханием, с жизненно необходимым ежедневным принятием пищи и воды.

 

«Мы дышим, потому что иначе мы умрем. Мы едим и пьем воду, потому что умрем без этого. Если человек перестает посещать храм и молится дома, он перестает нести свой крест, который заповедал Христос», - напомнил протоиерей Нестор Коломиец.

Он подчеркнул, что посещение храма - это основание, на котором держится вся христианская жизнь и путь к спасению.

«Посещение храма - та необходимость, без которой человек не может себя в полной мере назвать христианином, учеником Христовым. Ведь Сам Христос сказал: «Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Принадлежность Церкви - это принадлежность ко Христу и к спасению», - подытожил отец Нестор.
ForUm

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