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Российская Федерация и некоторые европейские страны должны понять масштабы возможной военной эскалации по отношению к Украине со стороны России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил представителям СМИ по результатам переговоров с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто даже не представляет объем жертв и потерянных жизней. Никто этого не желает. Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию, – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах», – подчеркнул он.

Поэтому, как отметил Зеленский, каждый раз, когда в Украину прилетает с визитом кто-то из лидеров европейских стран, он приглашает их приехать на Донбасс, на контактную линию и увидеть все своими глазами.

«Ведь именно на контактной линии на Донбассе можно посмотреть, что реально происходит. И военные, и гражданские многое могут рассказать, особенно в тех населенных пунктах, которые были оккупированы и затем освобождены. Они понимают разницу, понимают цену войны», – отметил глава государства.

По его мнению, самое главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация.

«Потому что людей будут терять и они. Не дай бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров», – подчеркнул президент.

Со своей стороны Столтенберг отметил, что Украина, как и все суверенные государства, имеет право защищать себя – это прописано в Хартии ООН.

Он отметил, что НАТО поддерживает Украину, в частности, предоставляет советников и инструкторов, оборудование, проводятся совместные учения и т.д.

«Если в будущем будет агрессия против Украины, то у нее будут жесткие последствия и очень высокая цена», – сказал генеральный секретарь Альянса.
ForUm

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