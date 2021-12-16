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Парламенту необходимо отклонить законопроект об уменьшении налогообложения для казино и букмекеров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vrciro.org.ua, об этом представители Церквей заявили в обращении к украинскому парламенту.

Украинскую Православную Церковь на встрече представлял митрополит Климент, его сопровождал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Законопроект № 2713-д втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей – с 30% до 10% от дохода, а также почти вдвое снижает ставку налога для букмекеров и казино – с 18% до 10% от дохода. Такое законодательное предложение разрушает те минимальные меры распространения игромании, которые существуют в виде высоких ставок налогообложения и должны оставаться в цивилизованном государстве, где власть заботится о достоинстве человека и нравственном здоровье общества», – отмечается в обращениях Совета Церквей.

В заседании также приняла участие уполномоченная Президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая, которая поблагодарила Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия и представителей других конфессий за помощь в освобождении заложников, находящихся на временно неподконтрольных территориях.

Члены Совета подвели итоги завершающегося года и согласовали план деятельности на следующий год. В частности, главы и представители церквей и религиозных организаций поддержали инициативу парламента по созданию правительственной структуры, которая будет заниматься детской проблематикой. Однако предложили реализовать это путем создания Министерства по делам семьи, детей и молодежи Украины, так как сходная по функциям государственная служба, как определено законом, не имеет полномочий формировать политику страны в этой сфере.

Также на заседании проанализировали позиции государственных органов, в том числе в вопросах морали, в частности, финансирование государством псевдохудожественных проектов, которые нарушают конституционные и законные права граждан Украины в религиозной сфере.

 
ForUm

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