В День ликвидаторов аварии в Чернобыле в Украинской Православной Церкви молились о погибших героях и о здравии живых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях Украинской Православной Церкви были совершены панихиды и молебны.

В столице благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов в присутствии ветеранов-ликвидаторов районного управления ГСЧС и членов общественного объединения «Союз инвалидов Чернобыля» совершил панихиду по погибшим в техногенной катастрофе. После возложения цветов к памятному знаку жертвам аварии община Вознесенского храма УПЦ передала ветеранам подарки к Рождественским праздникам.

В Черкассах архиепископ Золотоношский Иоанн совершил молебен о здоровье всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храме в честь иконы «Чернобыльский Спас» и совершил заупокойную литию в память погибших ликвидаторов. Владыка поблагодарил присутствовавших на богослужении героев Чернобыля и вручил им благословенные грамоты.

В Луцке викарный епископ Афанасий с клириками Волынской епархии помолились возле памятного знака «Жертвам Чернобыля» мемориального комплекса «Вечная слава» и возложили цветы.

Священнослужители Харьковской епархии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые состоялись в Молодежном парке Харькова. А в городе Лиман Луганской области состоялся молебен в храме преподобного Лаврентия Черниговского Горловской епархии УПЦ.

Клирики Вознесенской епархии совершили заупокойную литию в Варваринском храме города Первомайска. После богослужения состоялся митинг при участии мэра города Олега Демченко у расположенного на территории епархиального управления мемориала погибшим ликвидаторам.