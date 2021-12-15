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Секретарь СНБО Алексей Данилов не только лоббирует санкции против тех бизнесменов и политиков, которые отказались платить взятки «зеленой власти», но и получает средства от торговли с боевиками. Об этом говорится в колонке Марата Киеева на сайте "I.ua". Предлагаем вам ее полный текст:

"Анатолий Шарий провел блестящее расследование, в котором с документами показал, как «слега народа» Руслан Горбенко торгует шинами с «ЛНР», а покрывает это все незаконное дело Алексей Данилов.

Как выяснилось, Данилов «крышует» очень прибыльный бизнес, который организовал «слуга» Горбенко и его отец. Они завозят шины из Кореи и других стран в «ЛНР», используя для этого свои украинские компании, чтобы обходить запреты на торговлю с ОРДЛО. А потом эти шины продают «МГБ ЛНР» и экспортируют их в «ДНР». То есть, народный депутат Украины снаряжает боевые машины сепаратистов, навариваясь на этом и, возможно, даже вкладывая потом эти деньги в партию Зеленского! Это же вполне реальное пособничество терроризму, и сепаратизму! Где уголовные дела от СБУ, санкции от СНБО? 

Но Данилову не до реальных финансистов терроризма. СНБО у нас занято преследованием оппозиции, требованием взяток у так называемых «контрабандистов», отключением телеканалов. И СБУ занято – фальсифицируют уголовные дела и покрывают уголовников. И все вместе дружно кормятся с вот таких вот «бизнесов» с боевиками. А потом по телевизору будут рассказывать на всю страну о том, как они мощно борются с Россией и ОРДЛО, как жаждут принести мир на Донбасс. Ну да, конечно. Никому во власти не нужен мир, потому что тогда исчезнут многие схемы, на которых зарабатывают чиновники и силовики. 

А Данилов, конечно, еще та лицемерная сущность. В эфирах он рассказывает о том, как нужно родину любить, а сам торгует ею. Он выискивает несогласных с этой ущербной политикой Зеленского, называя их врагами, а сам помогает «обувать» технику боевиков, которая затем стреляет по нашим военным. Данилов еще не наложил ни одну санкцию на реальных врагов Украины. Многие из них и вовсе входят во власть. Но самого Данилова давно пора отправить за решетку. Как и тех, кого он покрывает. Будьте уверены, после смены власти многие «зеленые» деятели окажутся в местах не столь отдаленных. Наработали уже, хватит".
ForUm

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