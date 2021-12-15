Украина присоединится к Глобальной сети COVID-сертификатов. Украинский COVID-сертификат будут принимать более чем в 80 странах мира.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

«В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети ковид-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов при пересечении границы», – сказала Карчевич.

По ее словам, это означает, что у вакцинированных граждан Украины будет возможность посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация.

Пока такая возможность для украинцев, как отметила Карчевич, есть в 52 странах мира, которые признают украинские COVID-сертификаты в «Дии».

Она напомнила, что недавно власти Сингапура разрешили въезд в страну гражданам Украины с COVID-сертификатами. Ожидается, что украинские ковид-сертификаты признает и Таиланд.