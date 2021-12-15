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В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром. 

Экс-глава ОП рассказал интересную деталь: Зеленский неоднократно заявлял, что Тищенко единственный, кто его защищает. Кроме этого, нардеп рассматривается на должность главы правительства Украины, пишет from.ua. 

По словам Богдана, в Офисе Президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков. 

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.
ForUm

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