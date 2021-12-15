Регистрация компании в Сингапуре характеризуется рядом преимуществ. В данном материале мы рассмотрим основные плюсы запуска бизнеса в этой юрисдикции, а также процедурные особенности оформления предприятия. Подробнее по ссылке.

Преимущества открытия компании в Сингапуре

Республика Сингапур известен как один из «четырех драконов Азии» (также известных как «азиатские тигры») и входит в список крупнейших международных финансовых центров наравне с Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом. Все больше предпринимателей со всего мира в последнее время рассматривают страну в качестве площадки для запуска бизнеса в Азии. Если вы также планируете зарегистрировать компанию в Сингапуре, стоит рассмотреть следующие плюсы юрисдикции:

1. Простая процедура оформления фирмы

Создать компанию в Сингапуре довольно просто и недорого (в сравнении с европейскими странами). Кроме того, законодательная база страны выдвигает несложные требования для иностранцев. Иностранные инвесторы, желающие зарегистрировать сингапурскую компанию должны быть старше 18 лет. Вам также понадобится как минимум один местный директор (разрешаются назначение номинальных директоров).

2. Минимальные требования к уставному капиталу

Законодательство Республики не выдвигает существенных требований в отношении депонирования крупных сумм в качестве уставного капитала (требуется всего 1 сингапурский доллар). Однако обычно специалисты рекомендуют вносить определенную сумму средств, исходя из размера бизнеса и отрасли, в которой работает компания.

Стоит также отметить, что Сингапурский Закон о компаниях предусматривает создание компании на основе подписки, и проверка капитала не требуется, акционеры могут оплатить полную сумму капитала или принять решение об увеличении уставного капитала в любое время.

3. Наличие соглашений об избежании двойного налогообложения и выгодные налоговые ставки

Страна подписала соглашения об избежании двойного налогообложения и соглашения о защите инвестиций с большинством стран мира и имеет единую политику корпоративного подоходного налога как для местных, так и для иностранных предприятий. Сингапурские компании могут также воспользоваться специальными схемами, которые предусмотрены местным законодательством, в отношении возврата налога на прибыль и освобождения от налогов. В случае новых компаний первые 100 000 сингапурских долларов налогооблагаемого дохода не облагаются налогом на 75%; второй облагаемый доход в размере 100 000 сингапурских долларов не облагается налогом в размере 50%. Подоходный налог с предприятий составляет 17%. Кроме того, ставка подоходного налога с населения в Сингапуре колеблется от 2% до 22%, и подоходный налог с населения не взимается с дивидендов акционерам.

4. Довольно лояльная политика НДС

За исключением алкоголя, табака (включая сигареты), бензина и автомобилей, Сингапур освобождает все импортируемые товары от таможенных пошлин. Международные транспортные услуги и транспортные услуги, связанные с импортом и экспортом, а также услуги, связанные с импортом и экспортом товаров, погрузочно-разгрузочные работы, страхование и другие услуги, облагаются налогом по нулевой ставке. Кроме того, ставка акцизного налога Сингапура, которая в настоящее время составляет 7%, также относительно невысока, и эта ставка применяется к большинству товаров и услуг.

5. Отсутствие валютного контроля

Если вы решили открыть компанию в Сингапуре, стоит учитывать, что правительство отменило валютный контроль, и холдинговые компании могут подавать заявки на листинг на фондовых биржах многих стран. Нет никаких ограничений на перевод корпоративной прибыли из страны и никаких конкретных налогов или сборов. Кроме того, Сингапур предлагает выгодные условия финансирования для иностранных компаний.

6. Поощрение иностранных инвестиций, а также многочисленные правительственные меры и субсидии для бизнеса

Регулирующие органы страны ввели множество политик, способствующих развитию бизнеса, дополненных низкими налоговыми ставками и налоговыми льготами для привлечения капитала со всего мира. Во время пандемии правительство даже ввело различные субсидии для поддержки предприятий, зарегистрированных в Сингапуре. Поддержка государственной политики и отраслевые субсидии позволили большему количеству компаний успешно конкурировать в деловой среде бизнес-центра страны.

7. Высокая степень либерализации торговли

Сингапур проводит политику свободной торговли и является лидером в области упрощения процедур торговли. В настоящее время Республика имеет самую разветвленную сеть соглашений о свободной торговле в Азии, которые позволяют свободно торговать с крупнейшими экономиками мира и легко выходить на международные рынки.

Типы компаний

Согласно действующему законодательству, вы можете зарегистрировать такие виды хозяйствующих субъектов:

Публичная компания с ограниченной ответственностью

Регистрация PLC в Сингапуре предполагает создание предприятия с ограниченной ответственностью, которое может предлагать акции широкой публике. PLC должна иметь не менее 50 акционеров и подчиняться более строгим правилам и нормам, поскольку такие организации имеют право привлекать средства от общественности. Публичная компания с ограниченной ответственностью обычно котируется на фондовой бирже и используется для крупного бизнеса.

Регистрация LLC в Сингапуре

Компания с ограниченной ответственностью рассматривается как юридическое лицо, отдельное от участников, составляющих компанию, и как «лицо» по закону. ООО является наиболее гибкой и предпочтительной организационно-правовой формой.

Частная компания с ограниченной ответственностью – это фирма, акции которой принадлежат менее чем 50 лицам и недоступны для широкой публики. Название LLC в Сингапуре обычно заканчивается на Private Limited или Pte Ltd. Акционерами ООО могут быть как физические, так и юридические лица.

В Сингапуре есть несколько типов компаний с ограниченной ответственностью, в том числе:

Частная компания с ограниченной ответственностью, или компания Pte Ltd, является наиболее предпочтительным вариантом для регистрации бизнеса в Сингапуре. Компания находится в частной собственности акционеров, которые могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Освобожденная частная компания – это любая частная компания, имеющая не более 20 акционеров, и ни один из них не является корпорацией. Основное преимущество этого вида бизнеса – снижение требований к соблюдению нормативных требований. Открытая компания с ограниченной ответственностью, которая предназначена для некоммерческих целей, в которой есть участники, но не акционеры. Примерами этого типа бизнеса являются благотворительные организации, профессиональные ассоциации или компании, осуществляющие некоммерческую деятельность.

Почему предприниматели предпочитают Private Limited Company:

Отдельный правовой статус: ООО может владеть собственностью и заключать договор со своим именем и личностью.

Ограниченная ответственность: акционеры имеют обязательства, ограниченные только их акциями, и они не несут личной ответственности по долгам бизнеса.

Бессрочное правопреемство: смена членов не влияет на существующие права и обязанности ООО. Компания имеет бессрочную преемственность, пока не будет ликвидирована или ликвидирована.

Передача права собственности: право собственности на LLC может быть передано частично или полностью путем передачи акций от одной к другой.

Налоговые льготы: LLC может пользоваться множеством выгодных налоговых схем и иметь много законных способов снизить свой подоходный налог, например, схему частичного освобождения от налогов для компаний.

Главный недостаток ООО – это достаточно большое количество комплаенс-требований. Некоторые примеры включают подачу годовой отчетности в ACRA, подачу налоговой декларации в IRAS, проведение годового общего собрания, ведение бухгалтерского учета и других связанных документов.

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