Михаил Титарчук, назначенный в конце ноября и.о. главы Налоговой службы, начал свой рабочий пусть с массового блокирования работы крупных предприятий. Его цель – собрать «откаты», чтобы обеспечить власть «черным налом»

Об этом пишет издание Акценты.

«Недавно назначенный временный руководитель Налоговой службы Михаил Титарчук начинал свою деятельность главой райгосадминистрации в Белгороде-Днестровском (Одесская область). Там он до такой степени развалил работу, что жители едва ли не начали собирать против него местный Майдан», - пишет издание.

Теперь же ему нужно отработать свое назначение, пишут журналисты – ведь результатов от него ждут лично премьер руководства Офиса президента.