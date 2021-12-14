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Михаил Титарчук, назначенный в конце ноября и.о. главы Налоговой службы, начал свой рабочий пусть с массового блокирования работы крупных предприятий. Его цель – собрать «откаты», чтобы обеспечить власть «черным налом»

Об этом пишет издание Акценты.

«Недавно назначенный временный руководитель Налоговой службы Михаил Титарчук начинал свою деятельность главой райгосадминистрации в Белгороде-Днестровском (Одесская область). Там он до такой степени развалил работу, что жители едва ли не начали собирать против него местный Майдан», - пишет издание.

Теперь же ему нужно отработать свое назначение, пишут журналисты – ведь результатов от него ждут лично премьер руководства Офиса президента.

«Они желают получать «черный нал» в турборежиме. Ведь время сейчас такое – призрак досрочных выборов все явственнее проглядывается на горизонте. А поэтому времени у Титарчука — в обрез!», - поясняет издание.

Как рассказали журналистам источники в налоговом ведомстве, схема, которую выбрал для работы Михаил Титарчук, самая простая и эффективная: он блокирует налоговые накладные и требует «откат» в виде 2% от оборота предприятия.

«Преступная схема Титарчука работает следующим образом: предприятие по надуманным основаниям получает отказ в регистрации налоговых накладных, в связи с чем фактически парализуется его хозяйственная деятельность. После остановки работы предприятия, «посредниками» Титарчука выставляются «условия» — заплатить ему 2% от оборота компании. После оплаты данной суммы, налоговые накладные успешно разблокируются Департаментом электронных сервисов ГНС», - рассказывает издание.

По данным источников, от преступных действий Титарчука уже пострадали крупнейшие украинские компании-налогоплательщики, среди которых - Кернел, МХП, ДПЗКУ, Баядера, Промрынок, Нива Переяславщины, Киевский маргариновый завод и еще десятки тысяч крупных компаний по всей стране.

Напомним, ранее также стало известно, что Титарчук начал приторговывать должностями в центральном аппарате и в регионах: он требует у руководителей подразделений заявления на увольнение, и вымогает деньги за то, чтобы не давать им ход.
ForUm

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