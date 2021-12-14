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В Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, храм освящен в честь святителя Николая Чудотворца.

Освящение возглавил архимандрит Иоанн (Терновецкий) настоятель Свято-Пантелеимоновского храма города Харькова.

Как сообщалось ранее, в Харькове создано сестричество милосердия Украинской Православной Церкви.

Цель сестричества - миссионерская работа с молодежью, а также дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, утешение обездоленных.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил сестер на послушание во благо Святой Церкви.
ForUm

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