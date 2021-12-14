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Живя по заповедям Божьим, человек становится учеником Христовым, и обретает радость и благодать.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Мы должны стараться выстраивать свою жизнь по тем священным законам, которые подарил человечеству Святой Бог и которые освящают человека, делая его подобным Творцу и Создателю. Через эти законы мы приобретаем Богоподобие - это самая великая честь, которая только может быть, ведь в таком случае тленный человек становится подобным вечному Богу», - объяснил Предстоятель.

По его словам, человек, который уподобляется Богу, в доступной ему мере «вкушает мир, радость и блаженство, которыми обладает Божественная природа».

Как отметил Блаженнейший Онуфрий, современный мир принимает не все заповеди.

«Некоторые им принимаются, а некоторые находятся в неуважении современного общества, считаются им старомодными, неперспективными, непродуктивными и вместо них мир предлагает нечто новое. Это новое имеет блеск смерти», - продолжил Блаженнейший Онуфрий.

Подделка, хоть и блестит, но отличается от золота. Так же происходит и с законами мира, противоречащими заповедям Божьим.

«Божественные правила жизни - это золото, которое имеет благородный, приятный, спокойный цвет. От него веет жизнью. А всё не согласное с Божественным блестит, но это не блеск жизни, а блеск смерти. Потому не надо соблазнятся обманчивыми перспективами этих новых законов, а нужно хранить Божественный закон. Если новые законы согласны с Божественным законом, мы их с любовью принимаем. Если нет - мы их не можем исполнять, потому что мы являемся учениками Христовыми», - призвал Предстоятель.

Блаженнейший Онуфрий также пояснил, что даёт человеку хранение чистоты православной веры.

«В чистоте веры мы найдём для себя всё, чего человек только хочет и ищет. Мы найдём в ней для себя силы для того, чтобы достойно проводить свою земную жизнь, чтобы никакие болезни, скорби, потрясения, которые мы встречаем в жизни, не повредили нам, не выбили нас из колеи и не забрали у нас человеческое достоинство», - подытожил Предстоятель.

 

 

 
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