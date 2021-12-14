По состоянию на утро вторник, 14 декабря, обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях (Львовская – 173, Ивано-Франковская – 42, Ривненская – 15 и Сумская – 11)», - говорится в сводке.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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