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По состоянию на утро вторник, 14 декабря, обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях (Львовская – 173, Ивано-Франковская – 42, Ривненская – 15 и Сумская – 11)», - говорится в сводке.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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