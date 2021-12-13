Апостола Андрея Первозванного считают покровителем воинов, моряков и всех тех, кто связан с опасными профессиями.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Святой апостол Андрей Первозванный - это первый ученик Господа Иисуса Христа. «Первозванный» значит то, что он был первым призван к апостольскому служению. Во время проповеди Иисуса Христа данный апостол мужественно проповедовал Христа еще во время Его земной жизни. Также он прославился своими подвигами после сошествия Святого Духа. Церковная история говорит о том, что данный апостол благовествовал в Европе, в Азии», - рассказал иеромонах Афанасий.

Священник отметил, что исторические летописи говорят о том, что киевская земля также слышала проповедь апостола. «В частности известно его благовестие, в котором он сказал, что здесь будет великий город и большое количество церквей на данных землях», - добавил он.

«Об этом историческом факте свидетельствуют многие историки, богословы. Но все же важно понимать, что святой апостол один из тех, кто больше всех потрудился в деле миссии распространения Евангельского учения», - рассказал преподаватель КДАиС.

Он напомнил, что святой апостол Андрей принял мученическую кончину в Патрах и был распят на Х-образном кресте. «Правитель города Егеат, чтобы еще более доставить мучения апостолу не пробивал его руки, а связал веревкой. Церковное Предание говорит о том, что на протяжении еще двух дней апостол Андрей проповедовал с креста и привел многих людей ко Христу», - добавил священник.

Иеромонах Афанасий (Стрельцов) подчеркнул, что наше Отечество особо почитает апостола Андрея Первозванного как своего покровителя. «Само имя Андрей в переводе с греческого означает - «мужественный». Профессии воинов, мореплавателей требуют от человека особого мужества, подготовки физической, подвигов. Смотря на жизнь и дела апостола Андрея все это должно воодушевлять людей этих профессий», - заключил преподаватель КДАиС.