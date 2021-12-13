Западные журналисты и спецслужбы, которые занимались расследованием по «вагнеровцам», дополнительно проверят информацию украинских коллег о помощнице Владимира Зеленского Марии Левченко, которая официально не оформлена в Офисе президента, но входит в ближайшее окружение президента и присутствовала на совещаниях по «вагнеровцам», а также связах ее супруга Александра Гогилашвили, сообщает Инсайдер UA.

Об этом сообщил дипломат, комментируя сегодняшнюю новость российскому журналисту о том, что Евросоюзе принято решение о введении санкций против частной военной компании Вагнер.

По его словам, Запад не оставит без внимания информацию украинских журналистов о российском гражданстве Александра Гогилашвили, его связях с российскими политиками, с наркоторговлей, а также роли жены Марии Левченко во всей этой истории.

«У журналистов и правоохранителей есть информация о крупных денежных переводах в страны ЕС, в том числе, например, Чехию через фирмы некого Вячеслава Стрелковского. Сейчас устанавливается – связан ли он с людьми из Офиса президента и чиновниками из правоохранительных органов», — сообщил источник, добавив, что от украинских властей ждут тех же действий, тем более в украинских СМИ появилась информация о возможной причастности Гогилашвили к наркоторговле.



По данным журналиста Юрия Бутусова, Левченко, не имея права на доступ к гостайне, присутствовала 24 июля 2020 года на совещании в кабинете Владимира Зеленского, касавшемся операции по задержанию «вагнеровцев». Кроме Левченко и Зеленского, там также присутствовали глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, сообщал ранее Бутусов.

При этом журналистка Татьяна Николаенко предположила, что Мария Левченко не оформлена в штате Офиса президента официально — поскольку в открытом доступе нет ее декларации о доходах, которую обязаны подавать госчиновники. При этом в последней декларации Гогилашвили, где Мария Левченко указана как его жена, ее основным место работы значится Студия Квартал 95 (за 2020-й год она заработала здесь 143 тыс. 920 грн).