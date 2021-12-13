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Украинским властям необходимо заняться утверждением семейных ценностей, а не продвижением гендерной идеологии.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя заявления Президента о том, что Украина продолжит реализовывать гендерную политику.

«Это не первое заявление о гендере, которое прозвучало как из уст самого главы государства, так и из уст представителей отдельных политических сил. Создается впечатление, что на Банковой решили окончательно и безвозвратно двигаться в сторону тех наболевших уже «европейских ценностей», которые преследуют цель продвижения ЛГБТ-идеологии и других, чуждых нашему народу, понятий», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что украинцы – народ с богатой тысячелетней историей – не нуждается в навязывании чужих ценностей.

«Неужели наш народ не имеет своих собственных ценностей - культурных и религиозных? Неужели народ с тысячелетними традициями, построивший Киевскую Русь, фактически создал первую в мире Конституцию и на протяжении всей своей истории пытался идти по пути Евангелия, ничего не может предложить другим народам Европы? Может самое время взращивать присущие нам ценности, а не занимать их у других?», - написал архиерей.

Епископ Виктор обратил внимание, что украинским властям как никогда раньше следует заняться укреплением института семьи, а не продвижением гендерной идеологии, поскольку в Украине серьезный демографический кризис.

«Если темпы вымирания Украины не сократятся, то через 50 лет на нашей земле может просто не остаться никого, кто мог бы считаться украинцем. Сегодня в интересах нашего народа - утверждение исконных христианских ценностей, развитие и укрепление того, что сформировало его сознание и определило место в мире. И тогда у Украины и ее народа будет будущее», - подытожил епископ Виктор.

 

 
ForUm

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