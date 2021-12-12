Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре) и считает, что и дальше будет постепенно снижаться.

Как пишет Экономическая правда, об этом говорится в его посте на Facebook.

По его мнению, этому будут способствовать лучший урожай этого года, коррекция цен на мировых товарных рынках, сравнительно прочный курс гривны 2021 года, исчерпание эффектов низкой базы сравнения.

"Важную роль в сдерживании инфляции также сыграл меморандум с местными властями, благодаря которому тарифы на тепло и горячую воду для людей остаются без изменений до конца отопительного сезона", - подытожил он.