также в разделеМир
Госдеп: Большое число демократических стран присоединятся к США в «нанесении ущерба» России 6
Торнадо разрушил склад Amazon, погибли по меньшей мере 6 человек 10
США усилят военное присутствие на восточных границах стран НАТО 129
Издание The Washington Post рассказало с чем столкнется Путин в случае вторжения в Украину 18
США выделят средства на усиление границ Украины 20
ЕК заверяет Украину, что ужесточит санкции в отношении РФ 14
Большинство заболевших Омикроном в США были вакцинированы 20
В Грузии считают неприемлемым заявление РФ об отмене решения о вступлении Грузии и Украины в НАТО 27
Псаки: Россияне известны своими методами распространения дезинформации 12
Медик рассказал о симптомах нового штамма коронавируса у детей 23
Новый канцлер Германии и президент США обсудили ситуацию в Украине 20
В Ливане прогремел взрыв в лагере беженцев 11
Сегодня ракета New Shepard совершит полет в космос с туристами 13
Институт Pantone назвал цвет 2022 года 26
В Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем родившимся после 2008 года 22
JPMorgan прогнозирует конец пандемии в 2022 году 19
Канада присоединится к бойкоту Олимпиады в Китае 69
Британский премьер Джонсон стал отцом в седьмой раз 21

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России никогда не планировалось. Так он ответил на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от такой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кэтрин Дойл, корреспондента в Белом доме.

Байден заявил, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись. Байден выразил уверенность, что Путин осознал тяжесть возможных последствий.

"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее значительно изменится", - сказал Байден.

Президент США добавил, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
12
Теги