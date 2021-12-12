Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что если Россия все же решится на вторжение в Украину, то ВСУ не смогут без помощи Запада отбить наступление. Как пишет ZN.UA, он рассказал изданию The New York Times, что ресурсов наших вооруженных сил хватает для ведения окопной войны, однако этого мало для отражения вторжения по всем направлениям.

"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил", – сказал генерал ГУР МО.

Буданов отметил, если вероятное вторжение действительно начнется с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, то ВСУ будут выведены из строя очень быстро, а руководство потеряет возможность коммуникации и не сможет поставлять фронт. В такой ситуации театр военных действий может лечь на командиров на местах.

"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без доставки резервов (там) не сможет выстоять ни одна армия в мире", – резюмировал Буданов.

Напомним, издание The Washington Post пишет, что Владимир Путин планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 тысяч военнослужащих. Эта информация подтверждается документом разведки США.

Тем временем американский президент Джо Байден заявляет, что готовит комплексные инициативы, чтобы помешать российскому вторжению в Украину. Он добавил, что не принимает никаких "красных линий" Москвы, поскольку нарастают опасения, что тлеющий конфликт может перерасти в войну.

В современных обстоятельствах происходит испытание стратегического партнерства Украины и США на прочность: реальной угрозой очередного российского нашествия, когда вполне очевидно, что Путин и российская дипломатия выработали иммунитет к заявлениям о "решительной поддержке" и "серьезной обеспокоенности".