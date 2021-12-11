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Киево-Печерской лавре открылась ежегодная международная православная выставка-ярмарка «Николаевская».

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка работает с 09.00. до 19.00 ежедневно до 19 декабря, вход свободный.

«Свою продукцию предлагают представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отмечают организаторы.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместились на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.
ForUm

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