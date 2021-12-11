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В нынешних обстоятельствах целомудрие - не вынужденное, а сознательное - это вызов миру, исповедничество в каком-то смысле, это проявление мужества и силы.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)

«Идет спланированная акция по развращению молодежи. Со всех сторон, из разных источников пропагандируются ложь и абсолютно безнравственные вещи. И молодым людям надо противостоять царящему тотальному хаосу. Это невероятно тяжело. Молодежь сегодня буквально ходит по минному полю. И это не учения - это война на уничтожение», - сказал владыка.

По его мнению, целомудренный человек расценивается в обществе уже как маргинал, асоциальный тип и чуть ли не высмеивается.

«До какого немыслимого уровня опустилась мораль. Целомудрие - это уже монашество в миру. Возможно, так оно и будет расценено. Во всяком случае, только за такую попытку соблюдать Заповеди Божьи в невероятно трудных условиях Господь уже многое простит. Верой своей будем спасаться. Даже тоска по чистоте и целомудрию уже зачтется за добродетель», - считает управделами УПЦ.

Архиерей призвал тех, у кого есть талант хранить целомудрие - хранить его как драгоценный дар. «Грязь прилипает быстро, а вот смыть ее крайне тяжело. Хранить нужно честь смолоду - страсти ведь не стареют - чтобы при немощном теле в старости не быть раздираемым мучительными состояниями», - добавил он.

«Кому трудно справиться с искушениями, приносите плод искреннего раскаяния, и Господь милостиво поможет преодолеть все трудности», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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