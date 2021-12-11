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Принудительная вакцинация от коронавируса недопустима, а также разделения людей по этому признаку.

Фото: pon.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, об этом заявили на заседании сообщества православных медиков при Винницкой епархии УПЦ.

На встрече раскрывались вопросы амбулаторного лечения больных COVID-19, новые методы и возможные ошибки. Особое внимание было уделено группам риска, предупреждению тяжелого течения и осложнений. Также отметили важные данные, что лица, ранее перенесшие короновирусную инфекцию, вторично болеют без тяжелого течения. В связи с этим их вакцинация является достаточно спорным вопросом.

Союз медиков пришел к общему мнению о недопустимости принудительной вакцинации, разделении людей по этому признаку, ущемлению прав и свобод невакцинированных. 

«С духовной точки зрения мы, как православные христиане, не можем принять правильным решение лишения невакцинированных возможности работать, передвигаться и покупать, потому что это признак приближения апокалиптического пророчества: «И что никому невозможно будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание (Откр. гл. 13)»», – заявили члены Винницкого союза православных медиков.
ForUm

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