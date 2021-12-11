Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн в последние недели, но воздержалась от поставки. Как пишет ZN.UA, об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленных лиц.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что есть ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России.

Ранее на этой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что президент Джо Байден сообщил президенту России Владимиру Путину, что, если Россия начнет атаку, США наложат жесткие санкции на Москву и направят дополнительную военную помощь Украине.

«Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем», - сказал Салливан, вспоминая беседу Байдена с Путиным.

Источник, знакомый с этим вопросом, передал, что Салливан имел в виду этот гораздо более крупный пакет потенциальной помощи, а не военную помощь для Украины на сумму $200 млн.

Администрация Байдена решила дать больше времени для устранения напряженности и сохранения рычагов влияния в случае нападения России на Украину, сообщили NBC News трое чиновников, знакомых с проблемой.

"Пакет меньшего размера лежал на столе президента примерно три-четыре недели", - сказал один из них.

Что именно предполагал пакет помощи в размере $200 млн, NBC News не уточняет.

Ранее президент США Джо Байден дал понять, что не будет втягивать американские войска в вооруженный конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.