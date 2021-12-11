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Президент России Владимир Путин заинтересован исключительно в переговорах с президентом США Джозефом Байденом. Разговоры с остальными мировыми лидерами его не интересуют, поэтому он их избегает.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

«Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом. Я считаю, что Путин не заинтересован в разговорах ни с кем больше» – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию от президента США Джозефа Байдена, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.

 
ForUm

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