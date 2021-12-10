также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет воспитать детей счастливыми 3
В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия 7
В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом 8
Управделами УПЦ попал в топ-100 самых влиятельных людей Украины 11
УПЦ в Харькове создала сестричество милосердия 9
Митрополит Онуфрий расскажет, как Богородица помогает людям 6
Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции 12
УПЦ поздравила запорожских казаков с 30-летием возрождения организации 9
В УПЦ рассказали, о чем просят Бога во время Литургии 12
Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу 9
Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия 10
В РПЦ обратили внимание на выставление на продажу храмов в Турции 10
В Болгарской Церкви назвали Митрополита Онуфрия главой украинского Православия 18
На Буковине УПЦ возрождает дореволюционный церковный благотворительный фонд 12
Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога 6
В Одессе священники УПЦ на форуме будут искать пути решения проблем на приходах 10
В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех 18
Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины 25

На Кировоградщине верующие Украинской Православной Церкви почтили память священномучеников Александрийских: Иакова, пресвитера Новопражского, Александра, пресвитера Ивановского, Феодора, пресвитера Богоявленского и Василия, пресвитера Нерубайковского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, ровно год назад Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение об их канонизации.

Новомученики пострадали в 1919 году.

Священномученик Иаков Илличевский служил настоятелем Феодоро-Тироновского храма в Новой Праге Александрийского уезда. Был убит большевиками в своем доме.

Священномученик Александр Балануца был настоятелем храма Архангела Михаила в селе Ивановка, ныне село Вишневцы Онуфриевского района. Был зверски убит в ночь на 27 августа в погребе рядом с церковной школой, в которой он преподавал Закон Божий.

Священномученик Феодор Статкевич служил настоятелем Свято-Богоявленского храма в селе Богоявленск Александрийского уезда. 20 февраля его зарубили лопатой, не дав довести до конца обряд погребения, и оставили истекать кровью на дороге.

Священномученик Василий Слотвинский, настоятель Казанского храма села Нерубайка погиб от рук махновцев 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.

Торжество прославления священномучеников Александрийских состоялось 21 июня в Свято-Покровском кафедральном соборе Александрии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги