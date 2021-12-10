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Божья Матерь заботится о каждом человека, как о родном ребенке.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 12 декабря, в 7.05 на «НТН».

«Каждый из нас имеет в лице Божией Матери заступницу, имеет в лице Божией Матери еще одну маму. Даже большую, чем ту, которая нас родила», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, какая молитва является самой сильной.
ForUm

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