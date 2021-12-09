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В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви возрождают Православный религиозный фонд Буковины, существовавший в 1780-е - 1918 годы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, возрождённый фонд будет помогать нуждающимся приходам, заниматься строительством и реставрацией храмов, помогать обездоленным, больным, сиротам, вдовам, опекать воскресные школы и заниматься просветительской работой с подрастающим поколением.

 «Мы как наследники хотим продолжать эту благую миссию, плодами которой будет пользоваться не только современное поколение, но и наши потомки», - отметили инициаторы и призвали всех украинцев присоединяться к общему делу.

 

На средства фонда, история которого корнями уходит во времена Австро-Венгерской империи, содержались монастыри, школы, церкви, духовные учреждения епархии, такие как Богословский институт в Черновцах (1824 г.), Богословский факультет при Черновицком университете (1875 г.), построены Свято-Духовский кафедральный собор в Черновцах и другие культовые и административные сооружения.

«Давайте воспитывать наше подрастающее поколение не только словом, но в первую очередь собственным примером любви и дел милосердия», - призвали в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
ForUm

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