также в разделеСтолица
Помощник депутата подрался с охранником Александровской больницы 3
За сутки в Киеве – 1519 больных коронавирусом, умерли 26 человек 12
Сегодня киевское метро будет работать на час дольше 18
В Киеве – снова скачок новых случаев COVID-19 13
В костеле Святого Николая в Киеве начинаются противоаварийные работы 17
В Киеве за сутки – 704 случая COVID-19 14
НП Киевской области: Полицейский, устроивший смертельное ДТП под Киевом, задержан 16
Киев Зимний: В сети показали заснеженную столицу 60-х годов 29
В КГГА рассказали, будут ли штрафовать киевлян за несортированный мусор 25
В Киеве к праздникам установят крупнейший вертеп в Европе 24
Вечером в работе киевского метро могут быть изменения 11
В Киеве недовольный ремонтом мужчина прострел мастеру ногу 25
Суд вынес приговор бывшему сумоисту за убийство байкера в Киеве 24
В Киеве – 1376 больных коронавирусом за сутки 11
Осень в Киеве выдалась одной из самых сухих за время наблюдений 13
Чиновника КГГА будут судить за $2 тысячи взятки 16
Киевсовет выделит дотации «Киевпастрансу» и «Киевскому метрополитену» 14
В Киеве 1418 новых случаев COVID-19 18

В Киеве провели проверку простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения, сообщает ГосЧС.

В последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в КГГА по поводу того, чтобы побывать на одной из проверок санитарно-технического состояния и комплектования сооружений двойного назначения, простейших укрытий и хранилищ. Поэтому была создана комиссия по проверке данных сооружений, в состав которой вошли представители Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.

Так, 8 декабря была организована проверка в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы именно таких укрытий, их технического состояния, наличия указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google.

При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание было уделено проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отопления, систем связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям, а также ряду других важно-необходимым аспектам, обеспечивающим нормальные условия жизнедеятельности населения.

На сегодняшний день в г. Киеве фонд защитных сооружений состоит из защитных сооружений (хранилищ и противорадиационных укрытий) - 514 единиц, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия - более 5000 единиц.

Представители КГГА вместе со спасателями и дальше будут проводить такие проверки, чтобы обеспечить необходимое количество и функционирование укрытий в случае необходимости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги