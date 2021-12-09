В Киеве провели проверку простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения, сообщает ГосЧС.

В последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в КГГА по поводу того, чтобы побывать на одной из проверок санитарно-технического состояния и комплектования сооружений двойного назначения, простейших укрытий и хранилищ. Поэтому была создана комиссия по проверке данных сооружений, в состав которой вошли представители Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.

Так, 8 декабря была организована проверка в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы именно таких укрытий, их технического состояния, наличия указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google.

При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание было уделено проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отопления, систем связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям, а также ряду других важно-необходимым аспектам, обеспечивающим нормальные условия жизнедеятельности населения.

На сегодняшний день в г. Киеве фонд защитных сооружений состоит из защитных сооружений (хранилищ и противорадиационных укрытий) - 514 единиц, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия - более 5000 единиц.

Представители КГГА вместе со спасателями и дальше будут проводить такие проверки, чтобы обеспечить необходимое количество и функционирование укрытий в случае необходимости.