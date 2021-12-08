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В Одессе начал работу пастырский форум духовенства Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, во время трехдневного форума будут обсуждаться вопросы жизни приходов, пастырского служения, социальной работы.

Также руководителями епархиальных отделов будут представлены наработки во всех сферах церковной миссии в современных условиях.

«Общайтесь, перенимайте опыт, усовершенствуйтесь, не стесняйтесь задавать вопросы: вы получите несомненно качественные ответы на все интересующие вас вопросы. Помните, что совершенству нет предела. Долг каждого пастыря – быть не только достойным высокого звания священнослужителя, но и быть компетентным во всех вопросах, касающихся всех сторон жизни прихода», - отметил митрополит Агафангел в приветственном слове к участникам форума священников.

В первый день работы форума вниманию священников будут предложены лекционные занятия богослужебный уклад и пастырская этика, деловодство и юриспруденция, миссионерское служение и катехизация, епархиальная коммуникация и молодёжное служение.

Во второй день - пройдут практические занятия на тему: «Схематизация деятельности церковной общины» и подведение итогов. Завершится Форум в пятницу в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе, где будут совершены акафист перед Касперовским образом Пресвятой Богородицы и Божественная литургия.
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