также в разделеРелигия
В Одессе священники УПЦ на форуме будут искать пути решения проблем на приходах 4
В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех 4
Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Рождеству 8
В РПЦ считают, что Варфоломей мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии 9
На Виннитчине храм УПЦ незаконно перерегистрировали в ПЦУ 9
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку и накормила нуждающихся 8
Епископ УПЦ выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом 8
Епископ УПЦ рассказал, как соотносятся наука и религия 9
Предстоятель УПЦ рассказал, какими делами измеряется жизнь 8
В Виннице появится новый храм УПЦ 13
Управделами УПЦ рассказал, что самое главное в дни Рождественского поста 8
На Закарпатье православные волонтеры УПЦ передали помощь в дом престарелых 8
Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Екатерины 6
Предстоятель УПЦ освятил новый храм при больнице Киево-Печерской лавры 14
На Виннитчине возобновит деятельность союз православных медиков УПЦ 8
На Черкащине УПЦ создаст книгу с именами о пострадавших за веру в XX веке 26
В Житомире создадут сестричество милосердия УПЦ 12
Священнику УПЦ необходима помощь на лечение 12

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и ряд архиереев Украинской Православной Церкви вошли в Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины – 2021». 

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, список самых известных и влиятельных личностей составили Международный экспертный клуб и рейтинговое агентство ElitExpert.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий занял 40 место – самое высокое среди религиозных лидеров страны.

Экспертная группа профессионалов в области политологии, социологии, экономики, юриспруденции и медиа досконально изучала региональную и национальную элиту Украины на протяжении нескольких месяцев. Итогом работы стал глобальный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев и региональные рейтинги, куда включены 20 самых известных и авторитетных людей каждой области страны.

Критерии, по которым эксперты определяли влиятельность духовных лидеров были: активность и широта сферы влияния. Результаты, по мнению составителей рейтингов, вышли максимально прозрачными и объективными.

По итогам проведенной работы самым влиятельным духовным лидером в Украине назван Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В глобальном рейтинге 100 влиятельнейших украинцев Предстоятель Украинской Православной Церкви занял 40-е место. Далее следуют глава ПЦУ Епифаний – 48 место, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (УГКЦ) – 72, главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман – 87.

В региональных рейтингах в Топ-20 самых влиятельных людей области вошли семь архиереев Украинской Православной Церкви: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (12 место), митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (17 место), митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (8 место), митрополит Полтавский и Миргородский Филипп (11 место), митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий (12 место), митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (9 место), митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий (11 место).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2868 грн.
6
Теги