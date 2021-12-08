Со следующего года в Украине будет введен неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний, перечень которых будет расширен до 20-ти.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Саммит «Дети» сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«С 2022 года в Украине заработает новый неонатальный скрининг. Мы будем выявлять наследственные заболевания при рождении, и количество этих наследственных заболеваний будет увеличено с четырех до двадцати. Для этого закупается новое оборудование, будут определены 4 центра и пятый референс-центр для того , чтобы диагностировать своевременно», - сказал министр.

По его словам, также вводится новая модель интернатуры, будут изменены подходы к обучению педиатров, чтобы они не пропускали случаи заболеваний и своевременно перенаправляли к узким специалистам.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 2022 году в рамках программы «Большое строительство» планируется реконструировать 48 областных больниц - детских и взрослых, в 29 из них построят вертолетные площадки.