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Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием граждан Саудовской Аравии.

7 декабря около 13:00 в селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение с сооружением, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка Межигорье, сообщила пресс-служба облглавка.

По предварительным данным, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat, не справился с управлением и столкнулся с сооружением для продажи билетов.

На месте происшествия работали работники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Данные о пострадавших сейчас уточняются.
ForUm

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