также в разделеРелигия
В Виннице появится новый храм УПЦ 11
Управделами УПЦ рассказал, что самое главное в дни Рождественского поста 8
Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Екатерины 6
Предстоятель УПЦ освятил новый храм при больнице Киево-Печерской лавры 11
На Виннитчине возобновит деятельность союз православных медиков УПЦ 8
На Черкащине УПЦ создаст книгу с именами о пострадавших за веру в XX веке 26
В Житомире создадут сестричество милосердия УПЦ 11
Священнику УПЦ необходима помощь на лечение 12
Митрополит Антоний, объяснил, на что обратить внимание в дни Рождественского поста 9
Патриарх Кирилл рассказал о подвиге святого князя Александра Невского 10
Верующие УПЦ нашли старинную молитву святому Клименту Римскому 17
Священник УПЦ рассказал, какой человек станет лучшим крестным для ребенка 9
В Церкви рассказали, как молиться, чтобы услышал Бог 9
УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 11 декабря выставку-ярмарку «Николаевская» 28
Предстоятель РПЦ поделился воспоминаниями о Патриархе Алексии II 9
Предстоятель УПЦ объяснил, почему нельзя пропускать богослужения 15
В Одессе монастырь УПЦ организовал благотворительную ярмарку для детей-сирот 10
На Ровенщине освятили храм УПЦ 11

На Закарпатье волонтеры епархиального Молодежного отдела посетили подопечных дома престарелых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, подопечным передали сладости и продукты.

Также волонтеры посетили районную больницу.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье стартовала благотворительная акция Украинской Православной Церкви «Щедрый святой Николай».

Благотворительную акцию начали в первый день Рождественского поста открытием в Иршаве резиденции святого Николая.

В ходе благотворительной акции священники и волонтеры посетят детские дома, школы-интернаты, диспансеры, дома для престарелых, одиноких людей, детей участников АТО, реабилитационные центры, а также детей из многодетных семей и всех, кто нуждается в помощи.

Желающие присоединиться к акции могут обращаться к координатору проекта Михаилу Келемену +380 (68) 066 73 21 или посетить офис по адресу: Иршава, Партизанская д.1

Как сообщалось ранее, в прошлом году по итогам благотворительной акции «Щедрый святой Николай» было передано более 12 тыс подарков.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги