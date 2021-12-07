На Закарпатье волонтеры епархиального Молодежного отдела посетили подопечных дома престарелых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, подопечным передали сладости и продукты.

Также волонтеры посетили районную больницу.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье стартовала благотворительная акция Украинской Православной Церкви «Щедрый святой Николай».

Благотворительную акцию начали в первый день Рождественского поста открытием в Иршаве резиденции святого Николая.

В ходе благотворительной акции священники и волонтеры посетят детские дома, школы-интернаты, диспансеры, дома для престарелых, одиноких людей, детей участников АТО, реабилитационные центры, а также детей из многодетных семей и всех, кто нуждается в помощи.

Желающие присоединиться к акции могут обращаться к координатору проекта Михаилу Келемену +380 (68) 066 73 21 или посетить офис по адресу: Иршава, Партизанская д.1

Как сообщалось ранее, в прошлом году по итогам благотворительной акции «Щедрый святой Николай» было передано более 12 тыс подарков.