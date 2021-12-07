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7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной полоныне Руна Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе.

Об этом сообщает ГосЧС. Его нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода.

Поиски продолжались до сих пор.

Всего привлекалось 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГосЧС - 55 человек и 12 от техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.
ForUm

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