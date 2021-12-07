SMM-менеджер — относительно новая и необычная профессия, связанная с одной стороны с рекламой и пиаром, а с другой — с IT-сферой. Под SMM понимают маркетинг в социальных сетях.

Именно так переводится аббревиатура Social Media Marketing. Кто же такой SMM-менеджер и какие задачи возложены на этого сотрудника? В этой статье подготовили краткий ликбез по теме для новичков, интернет-маркетологов и предпринимателей, которые хотели бы знать, что учитывать при поиске такого специалиста.

SMM-менеджер — что это за специалист и какие у него обязанности

Менеджер SMM — специалист, продвигающий компанию, бренд или продукт через социальные сети. Если пару лет назад его основной обязанностью было написание постов, то сегодня перечень задач значительно расширился. Осталась только основная цель — привлечь нужную целевую аудиторию, вызвать интерес к продукту или компании и мотивировать выполнить действия, нужные для бизнеса: купить, заказать, записаться и пр. Этим и определяются основные обязанности СММ-менеджера.

Создавать стратегию присутствия компании или бренда в соцсетях

Первая обязанность СММ-специалиста — разработка стратегии развития социальных сетей компании. Просто постить тексты с картинками неэффективно, если делать это без конкретной цели. При разработке стратегии нужно установить:

продвигаемый продукт, товар, услугу;

целевую аудиторию, ее потребности;

цели и задачи ведения социальных сетей;

перечень соцсетей для продвижения (бизнесу не всегда требуются все площадки);

основных конкурентов отрасли, их показатели (вовлеченность, охваты, количество просмотров и пр.);

способы продвижения.

Создать стратегию помогает глубокое погружение в бренд, продукт или услугу. Подробнее об этом рассказывают на специализированных курсах в академии интернет-маркетинга WebpromoExperts. Любой smm менеджер обучение рассматривает как первый шаг в профессию, без которого невозможно овладеть всеми навыками, нужными для эффективного продвижения через соцсети.

Оформлять сообщества и размещать контент

Если СММ-менеджеру предстоит вести социальные сети клиента с нуля — сначала их нужно оформить (самостоятельно или с привлечением дизайнера). Необходимо добавить описания, ссылки, фото и сделать все с учетом корпоративного стиля.

Затем приступают к разработке контент-плана, соответствующего построенной стратегии. Нужно определить рубрики, темы, частоту постов, соотношение информационного, развлекательного, рекламного контента.

Отслеживать активность

Участники сообществ социальных сетей не безмолвны. Они комментируют публикации, высказывают мнение, оставляют отзывы, задают вопросы. Отслеживанием активности тоже занимается СММ-менеджер. При необходимости специалист включается в разговор, отвечает на поступающие вопросы, передает информацию другим сотрудникам компании, сообщает пользователям о решении их вопроса.

Вести аналитику

Мало построить стратегию и разработать контент-план. По мере воплощения их нужно корректировать. Для достижения цели СММ-менеджер анализирует определенные показатели, называемые KPI: количество подписчиков, стоимость заявки, клики, охват. В оценке помогают внутренние инструменты социальных сетей, а также сервисы «Яндекс.Метрика» и Google Analytics.

По сути, SMM-менеджер должен заниматься только социальными сетями. Обычно так складывается в крупных компаниях и агентствах, где есть целый штат специалистов, включая контекстологов, дизайнеров, копирайтеров. Малый бизнес более требователен к СММ-менеджерам.

Но разбираться в перечисленных сферах нужно в обоих случаях: в первом, чтобы контролировать работу команды, во втором — для самостоятельного выполнения всех задач по продвижению бизнеса через социальные сети.