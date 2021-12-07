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В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви создадут помянник (книгу с именами) о жертвах гонений на Церковь в XX веке на территории Черкасской области.

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, в Великий синодик войдут священники, монахи и миряне, ставшие жертвами гонений на Церковь.

Идею создания «Великий синодик пострадавших за веру в ХХ веке на Черкащине священнослужителей, монахов и мирян» озвучили на заседании Исторического отдела епархии под руководством архиепископа Золотоношского Иоанна. 

Помянник планируют составить для чествования пострадавших на заупокойных богослужениях во всех храмах Черкасской епархии.

Также на заседании отдела обсуждались пути исследования истории святынь и святых Черкащины: о чудотворной Байбузовской иконе Божией Матери, о подвигах новомучеников Черкасских.

*Синодик - книга записи имён умерших для поминовения во время богослужения.
ForUm

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