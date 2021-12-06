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Протоиерей Петр Ляшик - благочинный храмов Березовского округа Балтской епархии УПЦ нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.

Фото: pravlife.org

Священник находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Центр информации УПЦ.

С призывом о помощи обратились прихожане Свято-Николаевского храма УПЦ города Березовка Одесской области, настоятелем которого является отец Петр.

Священнику диагностировали коронавирус, лечение он проходит в Одессе. В настоящее время отец Петр находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

ПОМОЧЬ можно, перечислив средства:

5375 4114 0683 7117 (Borovets Varvara Petrivna; Universal Bank | Mono Bank)
Дочь священника Варвара Боровец
ForUm

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