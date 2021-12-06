Протоиерей Петр Ляшик - благочинный храмов Березовского округа Балтской епархии УПЦ нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.
Фото: pravlife.org
Священник находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Центр информации УПЦ.
С призывом о помощи обратились прихожане Свято-Николаевского храма УПЦ города Березовка Одесской области, настоятелем которого является отец Петр.
Священнику диагностировали коронавирус, лечение он проходит в Одессе. В настоящее время отец Петр находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
ПОМОЧЬ можно, перечислив средства:
5375 4114 0683 7117 (Borovets Varvara Petrivna; Universal Bank | Mono Bank)
Дочь священника Варвара Боровец
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