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Крестные несут ответственность за воспитание ребенка в Православной вере.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Быть крестным и почетно, и ответственно. Крестные мать и отец, участвуя в таинстве, принимают на себя ответственность за маленького члена Церкви, поэтому они обязательно должны быть православными людьми. Крестным следует становится человеку, который обладает некоторым опытом церковной жизни и поможет родителям вырастить младенца в вере, благочестии и чистоте», - объяснил священник.

Отец Андрей напомнил, что во время совершения таинства Крещения, крестный того же пола, что и ребенок, будет держать его на руках, произносить от его лица Символ веры и обеты отречения от сатаны и соединения со Христом.

Священник отметил, что главная обязанность крестного - не только в том, чтобы присутствовать на Крещении, но и «помочь ребенку возрастать, укрепляться в церковной жизни и ни в коем случае не ограничивать свое христианство только фактом крещения».

 

Протоиерей Андрей отметил, что быть крестным - большая ответственность.

«По учению Церкви, за то, как мы позаботились о исполнении этих своих обязанностей, с нас также спросится в день Последнего Суда, как и за воспитание наших собственных детей», - подытожил священник.
ForUm

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