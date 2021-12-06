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В храме совершаются самые важные и духовно полезные в жизни человека события.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«В храме человек принимает Крещение, входит в мир через таинство Миропомазания, в храме человек венчается, принимает священный сан, соборуется, в храме исповедуется и причащается Святых Христовых Таин», - отметил Предстоятель.

Он подчеркнул, что Святые Таинства помогают человеку достойно прожить жизнь и приблизиться к Богу.

«В храме человек получает всю полноту благодати через Святые Таинства, необходимые человеку для того, чтобы достойно прожить свою земную жизнь, чтобы прожить свою земную жизнь так, дабы ее конец стал началом вечной жизни на небе», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший призвал любить храм и не пропускать богослужения.

«Когда есть минутка, когда есть возможность, нужно идти в храм, нужно не лениться, потому что враг человеческого спасения всегда ищет какие-то поводы и причины, мол, “сегодня ты устал, у тебя нет времени, у тебя много дел, — пойдешь в другой раз”. Но нужно все оставлять и идти в храм. Потому что то, что на земле, мы сделаем. Даже если это будет что-то очень великое, мы с собой на небо это не возьмем. А благодать, которую мы получаем в храме Божием, идет с человеком в Вечность», - подытожил Предстоятель.

 

 

 
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