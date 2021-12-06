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В Одессе при Свято-Пантелеимоновском мужском монастыре Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная ярмарка «Поделись своей добротой».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук монастыря, благотворительную акцию посвятили дню святителя Николая и проведут в три этапа. Ярмарки состоятся 12 и 19 декабря. Все собранные пожертвования от благотворительной акции пойдут на покупку необходимых вещей для детских домов: памперсов, пеленок, моющих средств, игрушек.

5 декабря состоялась благотворительная ярмарка «Поделись своей добротой» при Свято-Пантелеимоновском монастыре, средства от которой пойдут на помощь для детских домов.

«Мы присоединились к инициативе Молодежного отдела Одесской епархии и впервые приняли участие в проведении благотворительной ярмарки. Церковь всегда занималась благотворительностью, мы призваны Самим Спасителем к тому, чтобы помогать нуждающимся. Организовал событие молодежный актив Свято-Пантелеимоновского монастыря, и мы даже не ожидали, что инициатива встретит такой большой отклик у людей», - поделился благочинный монастыря архимандрит Онуфрий (Сонькин).

Прихожане монастыря приготовили на ярмарку множество постных сладостей, а дети нарисовали и смастерили своими руками поделки. На все, что предлагалось на ярмарке, не была установлена фиксированная цена – гости могли взять понравившуюся выпечку или сувенир и положить в ящик для пожертвований любую посильную для них сумму.

Акция «Поделись своей добротой» одновременно стартовала во многих храмах Одесской епархии.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот и детей из социально незащищенных групп населения.
ForUm

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