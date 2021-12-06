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В Ровенской области освящен храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полесской епархии, Покровский храм освящен в селе Курганы.

Чин освящения храма после реконструкции совершил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Трудами настоятеля священника Константина Ляховича и прихожан была реставрирована кровля храма с куполами, построен церковный дом.

По завершении Божественной Литургии владыка поблагодарил верующих УПЦ за их молитвы, жертвенность и труды, которые они несут на приходе.

Как сообщалось ранее, на Ровенщине в Радивилове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Введения Пресвятой Богородицы.
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