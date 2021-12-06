Председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, владыка выразил благодарность каждому находившемуся или пребывающему в зоне боевых действий за героизм и служение народу Украины.

«Сегодня народ Украины отмечает 30-летний юбилей создания Вооруженных сил. Именно 6 декабря в далеком 1991 Верховная Рада приняла исторические Законы «Об обороне Украины» и «О Вооруженных Силах Украины». С тех пор прошло много времени, мы были свидетелями судьбоносных событий, украинское войско прошло через разные испытания, начиная от бюрократических проволочек и недостатка финансирования и заканчивая войной на Востоке нашего государства, которая, к сожалению, еще продолжается. И сегодня, несмотря ни на что, мы можем гордиться вами, уважаемые наши защитники», - подчеркнул владыка.

Митрополит Августин отметил, что Украинская Православная Церковь всегда осознавала необходимость духовной опеки и поддержки военных.

«Наши священники первыми несли слово Божие в воинские части, организовывали строительство там храмов и часовен, начали совершать богослужения. Боевые действия на Востоке нашего государства стали катализатором создания полноценного института военного капелланства. Благодаря Богу, 30 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Службе военного капелланства», которым впервые на законодательном уровне унормирована деятельность священников в Вооруженных Силах и других военных формированиях Украины», - напомнил архиерей.

Митрополит Августин пожелал военнослужащим и ветеранам Вооруженных Сил Украины «доброго здоровья, крепости духа, бодрости, мужества и терпения, а также надлежащего материально-технического обеспечения, чтобы вы всегда были готовы и способны успешно выполнять свой долг».