Эксперты рынка недвижимости отмечают снижение спроса на квартиры. Главной причиной являются высокие цены, которые стали несопоставимыми с покупательской способностью украинцев. Также мало осталось тех, кто готов вкладывать сбережения в покупку недвижимости.

Как пишет Хвиля, об этом говорится в материале UBR.

По словам экспертов, снижение покупательской активности на первичном рынке наблюдается с июля 2021 года, и ждать активизации не стоит, ведь развитие ипотечных программ ожидаемого результата не дало, а источники для роста потенциальных покупателей отсутствуют.

Как свидетельствуют данные Realt.ua, за 11 месяцев 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Киева выросла с 27 000 до 34 000 тыс. грн. Такой рост не отвечает темпам роста финансовых возможностей украинцев.

Также эксперты подчеркивают, что ипотечным кредитованием пользуются только 2-3% украинцев, хотя для нормального развития рынка этот показатель должен быть не меньше 20%.