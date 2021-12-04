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Введение во храм Пресвятой Богородицы является примером веры, помогающей жить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы установлен Церковью в память о событии, когда праведные родители Девы Марии Иоаким и Анна исполнили обет посвятить свою дочь на служение Богу. В трехлетнем возрасте они привели маленькую Марию в храм Иерусалимский. Согласно преданию, навстречу девочке вышел первосвященник Захария и ввел ее во Святая святых - главную часть Иерусалимского храма, куда сам первосвященник мог входить только один раз в год. Дева Мария прожила при храме до тех пор, когда Ее обручили с праведным Иосифом Обручником. Молитва, размышления о Творце и чтение Священного Писания были Ее повседневными занятиями. И именно Она стала тем храмом, который вместил в себя Бога», - рассказал владыка.

Епископ Виктор отметил, что через праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Церковь указывает христианам сразу на несколько важных для духовной жизни вещей. «Родители Богородицы дали обет посвятить своего ребенка Богу и сдержали его. Здесь нас не могут не удивлять их вера в Творца и твердое убеждение, что Его воля по отношению к их дочери будет обязательно благой», - добавил он.

«Сегодня, когда мир меняется быстрее, чем успеваем заметить, нас не на шутку беспокоит будущее. Пандемия, природные катаклизмы, близкая вероятность войны – все эти вещи ставят один вопрос: что будет с человечеством в целом и с каждым из нас в частности? Постоянные размышления над этим вопросом некоторых вводят в состояние отчаяния, уносят силы жить и наполняют душу печалью и безверием. И здесь нужно упомянуть о родителях Богородицы. Они жили во время, которое не было легче нашего. Палестина была во власти римлян, те в свою очередь были язычниками, власть их казалась незыблемой. Вокруг, как и сегодня, свирепствовали болезни, а мир жил в ожидании фундаментальных перемен. И именно в это время святые Иоаким и Анна поручили своего ребенка Богу, потому что знали – без воли Творца из Ее головы не упадет ни один волосок», - продолжил иерарх УПЦ.

По его словам, вера святых Иоакима и Анны является примером для каждого. 

«Нужно знать, что Небесный Отец не допустит тех испытаний, которые не сможем понести. Должны знать, что Он заботится о нашем благе, и никогда не отвратится от нас. Вместе с тем такая вера требует определенных духовных усилий. В первую очередь - очищение сердца от грехов, исполнение заповедей Божиих и жизнь в любви к Нему и людям», - заключил епископ Виктор.
ForUm

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