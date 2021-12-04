В условиях политической неопределенности как внутри Украины, так вокруг нее, а также из-за бездействия Кабмина и Нацбанка в направлении прекращения панических настроений, процесс вывода денег из страны будет только усиливаться.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Заявления Зеленского о государственном перевороте, а также заявления американских и украинских политиков о российском вторжении, закономерно привели к панике на финансовом рынке. И начало этого процесса мы наблюдаем на показателях курса валют в обменных пунктах. Также на состоянии государственных финансов и платежном балансе страны негативно сказывается и подорожание энергоносителей», – отметил эксперт.

По мнению Степанюка, если в дальнейшем ситуация в стране не перейдет в стадию углубления политического кризиса, то курс гривны останется в рамках, установленных в проекте госбюджета на 2021 год.

«Удержание курса гривны в рамках заданных госбюджетом, будет возможно только при условии, если Кабинет министров и Нацбанк смогут погасить раздуваемые панические настроения. Но, пока, к сожалению, нет аргументов говорящих в пользу того, что правительство понимает, что следует делать. Нацбанк же понимает, но ничего для этого не делает. Поэтому, без политической ясности как внутри страны, так и вовне, вялотекущий процесс вывода денег из Украины в дальнейшем будет только усиливаться», – заключил экономист.

Напомним, 2 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,23 грн/долл.

Таким образом, гривна ослабела на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В то же время, в обменниках доллар укрепился на 15 копеек.