также в разделеМир
Минфин США готовит новые санкции в рамках саммита за демократию 7
Женщина - благородное и свободное человеческое существо: Талибы запретили насильно выдавать женщин замуж 9
NYT назвал лучшие десять книг 2021 года 15
Талибы издали специальный указ о правах женщин 28
В Австрии определились с новым канцлером 12
«Белавиа» потеряла половину воздушных судов после введения санкций 31
Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ 20
Попытка удушить Беларусь: МИД страны отреагировал на санкции 13
В ФРГ прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера 41
«Белавиа» и сын Лукашенко: США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси 40
Лукашенко о Путине: Мы родные братья 22
СМИ: Макрон назвал британского премьера «клоуном» 39
WTA отказалась проводить турниры в Китае из-за пропавшей теннисистки 19
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики 21
В США обнаружили первый случай «Омикрона»: заболевший вакцинирован 30
Назван самый дорогой город для жизни 34
ООН: Треть населения мира никогда не пользовалась Интернетом 14
Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов 18

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что нынешняя ситуация вокруг Украины, миграционный кризис на границах Беларуси с Евросоюзом, а также проект газопровода "Северный поток -2" связаны между собой. Такую точку зрения он изложил, выступая в пятницу на онлайн-форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters NEXT.

Шефу американской дипломатии был задан вопрос о том, считает ли он военную угрозу в отношении Украины, ситуацию с мигрантами на белорусской границе, а также "Северный поток-2" "скоординированной геополитической стратегией" Москвы, которая таким образом может оказывать давление на Европу.

"Что ж, вероятно, да. Иначе говоря, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом. То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино", - сказал он.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги