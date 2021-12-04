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Кабинет министров Украины продлил применение льготных ставок ввозной пошлины по импорту товаров из РФ. Согласно документу, применение пошлины продлено до 31 декабря 2022 года, пишет Agrotrend.

В пояснительной записке указано, что документ продлевает срок действия постановления от 30 декабря 2015 г. №1146 «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации» в связи с применением РФ торговых ограничений в отношении Украины.

В пояснительной записке к проекту постановления также напомнили, что с 1 января 2016 г. РФ в одностороннем порядке прекратила действие договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного. тарифа ЕАЭС Кроме того, РФ применяет другие торговые запреты и ограничения по Украине.
ForUm

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