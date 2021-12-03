В Виннице верующие Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние возле здания областной администрации, с целью привлечь внимание к незаконной перерегистрации религиозных общин Украинской Православной Церкви - в Православную Церковь Украины.

Более 200 верующих Винницкой и Могилев-Подольской епархии вышли защитить свои храмы из-за очередной попытки незаконной перерегистрации общин в селах Бахтин, Вербовец и Снитков, сообщает Центр информации УПЦ.

В молитвенном стоянии ожидалось участие более 500 прихожан, но организованная поездка верующих, желающих высказать свою активную позицию против «черных регистраторов», сорвалась из-за внезапного отказа перевозчиков.

В частности, по словам настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Мурованые Куриловцы протоиерея Василия Балан, перевозчики в последний момент отменили подачу автобусов по просьбе полиции.

Тем не менее, молитвенное стояние у стен Винницкой областной администрации началось в 12.00 и продолжилось более двух часов.

Верующие УПЦ призвали власть не нарушать закон, а также привлечь к ответственности за незаконную перерегистрацию общин руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого.

«Будучи государственным служащим, он никогда не скрывал своейподдержки ПЦУ, помогая незаконно перерегистрировать общины. Отставка Игоря Салецкого является одним из наших требований», - отметил священник Мурованокуриловецкого благочиния протоиерей Игорь Клос.

Перед зданием Винницкой областной администрации был совершен молебен.

«Верующие УПЦ никуда не хотят переходить. Они остаются верными Украинской Православной Церкви под руководством Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», - сказал протоиерей Василий Балан.

«В Винницкой епархии 25 храмов были перерегистрированы незаконно. По итогам собраний сельских громад, куда приходили люди - и православные, и не православные, и неверующие - и принимались все голоса. Хотя по закону такие решения принимаются на собрании религиозной общины», - отметил секретарь Винницкой епархии архимандрит Аркадий (Сеньчуковский).

Во время мирной акции к верующим УПЦ вышли представители Винницкой областной администрации, которые зарегистрировали заявления верующих УПЦ с требованием отстранить от исполнения обязанностей Игоря Салецкого, ответственного за регистрацию религиозных общин в Винницкой области.

В УПЦ отметили, что подобные «схемы» в органах власти по незаконной перерегистрации обнаружены в других областях Украины.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на своем канале в Телеграм сегодня отметил, что верующие УПЦ вынуждены напоминать украинским властям о своих конституционных правах.

Владыка подчеркнул, что действия властей в Винницкой области «не только противозаконны, но и противонародны, потому что они только усиливают противостояние, которое и так существует в украинском обществе».

«Патриот - это человек, работающий на благо государства, а не во вред ему. А разжигание религиозной вражды, которое мы наблюдаем сейчас в указанных селах Винницкой области, является безусловным ущербом для Украины. Те, кто удерживают власть сегодня, должны как никогда искать точки соприкосновения, а не разделения», - сказал епископ Виктор.

Архиерей обратил внимание, что Конституция Украины государства гарантирует свободу слова, собраний и вероисповедания и «защищает права верующих и четко говорит о том, что человек сам волен выбирать к какой Церкви принадлежать и какую религию исповедовать».

Однако, как отмечает епископ, Конституция для части украинских чиновников, к сожалению, не имеет должного значения, так как «предпочтение они отдают не этому основополагающему документу, а своим личным убеждениям о правах и свободах граждан Украины».