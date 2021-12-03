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Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба, сообщил пресс-центр ведомства.

Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевщины. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.

В ходе обыска, проведенного по адресу осуществления противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Нацпола при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры с привлечением специалистов ЧАО «Киевские региональные электросети».
ForUm

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